لليوم الثامن: الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال

يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم السبت 8/1/2022، مُقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الثامن على التوالي للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري تحت شعار "قرارنا حرية".

وشرع الأسرى الإداريون وعددهم نحو (500) ، في الأول من كانون الثاني 2022 بمقاطعة محاكم الاحتلال ، وذلك في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداريّ.

ووفقاً لنادي الأسير، فتُشكل المقاطعة المقدمة والمرتكز لملاحقة الاحتلال في المحافل الدولية، لما تشكله هذه السياسة من جرائم بحق أبناء شعبنا.

وأشار نادي الأسير الى أن مقاطعة هذه المحاكم تأتي بشكل وطني وجماعي وموحد لرفع الصوت عالياً في مواجهة هذه السياسة.