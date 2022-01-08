أبرز مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:51 ص
08 يناير 2022
مباريات اليوم
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أبرز مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة، تقام اليوم السبت 8-1-2022 العديد من المباريات البارزة فى مختلف ملاعب العالم يأتي أبرزها فى الدورى الإسباني وكأس الإتحاد الإنجليزي.

وفي هذه المقالة سنخصص لكم في "فريق فلسطين اليوم"، أبرز المباريات المقررة اقامتها اليوم السبت في كافة الدوريات الاوروبية الكبرى والعربية وخاصة الدوري الإسباني وكأس الإتحاد الإنجليزي.

 مباريات كأس الاتحاد الانجليزي

يخوض فريق ميلوول ضد فريق كريستال بالاس الساعة في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً,مساءَ.

تقام مباراة ليستر سيتي ضد فريق واتفورد في تمام الساعة 5 مساءً.

تشيلسي ضد فر يق تشيسترفيلد في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً. 

مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

 مباريات الدوري الإسباني 

تقام مباراة ليفانتي ضد فريق  ريال ماريوكا  والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 3 مساءً.

تقام مباراة ريال سوسييداد ضد فريق  سيلتا فيجو في تمام الساعة 5:15 مساءً.

يخوض فريق غرناطة ضد فريق برشلونة الساعة في تمام الساعة 7:30 مساءً، عبر قنوات beIN Sports Connect.

تقام مباراة ريال مدريد ضد فريق فالنسيا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 10 مساءً، عبر قنوات beIN Sports Connect.

مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

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مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

مباريات الدوري التركي

يخوض فريق قاسم باشا مباراه ضد هاتاي سبور والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 3 مساءً.

جالاتا سراي ضد فريق جيرسونسبور والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 6 مساءً.

مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

 مباريات الدوري السعودي

تقام مباراة فريق ضمك  ضد نظيرة النصر الساعة 2:50 مساءً.

 يخوض فريق الفتح مباراته ضد  الرائد في تمام الساعة 4:45 مساءً.

يخوض فريق الشباب أمام فريق أبها في تمام الساعة 5 مساءً.

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