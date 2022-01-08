أمن السلطة يفرج عن نجل الأسير زكريا الزبيدي

أفرجت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله، صباح اليوم السبت 8/1/2022م، عن نجل الأسير والقيادي في حركة فتح زكريا الزبيدي، بعد اعتقاله مساء أمس الجمعة.

وأفادت مصادر محلية، أن الأجهزة الأمنية أفرجت عن محمد الزبيدي صباح اليوم، بعد تعرضه للضرب باليدين والهراوات، أثناء اقتياده إلى إحدى مركبات الأمن، رغم أنه مقيّد.

وفي نفس السياق، أظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، أطلق عدد من المسلحين النار على مقرّ المقاطعة في مدينة جنين عقب عملية اعتقال الزبيدي.

يذكر، أن عملية اعتقال نجل الأسير زكريا الزبيدي أحدث ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتشار مقطع فيديو يظهر لحظات اعتقاله والاعتداء عليه بطريقة وحشية من قبل عناصر السلطة.