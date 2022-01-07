محمد صلاح ينافس ميسي على جائزة أفضل لاعب في العالم عن عام 2021

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الجمعة، عن القائمة النهائية التي ستتنافس على جائزة أفضل لاعب في العالم عن عام 2021.

وينتظر أن يتم الإعلان عن الفائزين بجوائز "ذا بيست"، خلال حفل سينظمه "فيفا" في الـ17 من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري.

وضمت القائمة النهائية لأفضل لاعب على مستوى الرجال، النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنكليزي، وليونيل ميسي، نجم فريق باريس سان جيرمان ومنتخب الأرجنتين، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، هداف فريق بايرن ميونخ الألماني.

وعلى مستوى السيدات، ضمت القائمة الإسبانية جينيفر هيرموسو، لاعبة فريق برشلونة، ومواطنتها وزميلتها ألكسيا بوتيلاس، وأخيرا الأسترالية سام كير، لاعبة فريق تشلسي للسيدات.

وكان فيفا قد أعلن أمس الخميس، عن القائمة النهائية لأفضل مدرب لفرق الرجال، والتي ضمت الإسباني بيب غوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي، والإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب الإيطالي، والألماني توماس توخيل، مدرب تشلسي.

أما المرشحون الثلاثة، لأفضل مدرب بكرة القدم النسائية، فهم الإسباني لويس كورتيس، مدرب فريق برشلونة، والإنكليزية إيما هايز، مدربة تشلسي، ومن ثم سارينا ويمان، التي أشرفت على المنتخب الهولندي، وتتولى حاليا قيادة المنتخب الإنكليزي.