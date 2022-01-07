الشيخ خضر عدنان يحمل الاحتلال المسؤولية عن الحادث الأليم قرب عقربا

حمل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، الشيخ خضر عدنان الاحتلال المسؤولية عن الحادث الذي أودى بحياة 8 فلسطينيين من عقربا قضاء نابلس.

و قدم الشيخ خضر عدنان التعازي الحارة لذوي شهداء لقمة العيش من أهلنا في عقربا بنابلس، مؤكداً أن الإحتلال يتحمل مسؤولية الحادث العصيب علينا فلسطينياً.

و قال عدنان نقلاً عن مدير بالشرطة الفلسطينية قوله إن الاحتلال رفض إعادة ترسيم المنطقة التي سماها النقطة السوداء لتكرار الحوادث القاتلة.

و أضاف: "للأسف كبلتنا أوسلو فلسطينياً من أي تدخل على الشوارع الرئيسة بالضفة الغربية وخاصة وسط وجنوب الضفة المحتلة".

و أكد عدنان أنه لن يشفع التدخل الطبي بالطيران للاحتلال لأنه أساس التسبب بالحادث الأليم لشهداء عقربا ال٨.