الصحة العالمية: من الخطأ وصف أوميكرون بأنه "خفيف"

أكدت منظمة الصحة العالمية، أمس الخميس، على أن المتحور"أوميكرون" يودي بحياة الكثير من المصابين به حول العالم، لافتًة إلى أنه من الخطأ وصفه بأنه "خفيف".

وأشارالمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، إلى أن الأعداد القياسية للإصابات بالمتحور الجديد منكورونا، سريعة الانتقال والانتشار، تعني أن المستشفيات تعاني من ضغط شديد.

وقال غيبرييسوس: "فيما يبدو أن "أوميكرون" بالفعل أقلّ خطورة مقارنة بالمتحور "دلتا"، خصوصاً لدى الأشخاص الملقّحين، وهو لا يعني أنه يجب أن يصنّف على أنه خفيف"

وأضاف :"مثلما فعلت المتحورات السابقة، يؤدي أوميكرون إلى دخول أشخاص إلى المستشفيات ويقتل أشخاصاً".

وتابع غيبرييسوس: " إن تفشي الإصابات ضخم وسريع جداً، لدرجة أنه ينهك الأنظمة الصحية حول العالم".

وأُبلغت منظمة الصحة العالمية، الأسبوع الماضي، بنحو 9.5 ملايين إصابة جديدة بكوفيد-19، وهي حصيلة قياسية أعلى بنحو 71% عن حصيلة الأسبوع السابق.

ويُشار إلى أن هذه الأرقام أقل من الأرقام الفعلية، لأنها لا تعكس انخفاض عدد الفحوص خلال عطلة عيد الميلاد ورأس السنة ونتائج الاختبارات الذاتية الإيجابية غير المسجلة والحالات التي لم تُسجّلها أنظمة المراقبة المثقلة بالأعباء.