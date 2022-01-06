إصابات باختناق خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب جنين

أفادت مصادر محلية، مساء اليوم الخميس، بإصابة عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية مسلية جنوب جنين.

وفوق المصادر ذاتها، فقد اقتحمت قوات الاحتلال قرية مسلية، واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع ما أدى الى إصابة عدد من المواطنين بحالات الاختناق.

وأوضحت أن قوات الاحتلال نصبت حواجز عسكرية على مدخل جنين قرب متنزه (عروس الشمال)، وقرب الجامعة العربية الأمريكية، ودققت في بطاقات المواطنين، واستجوبتهم، ما أدى الى إعاقة تحركات المواطنين.