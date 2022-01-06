بالصور شهاب: أشبال الفجر الجيل الصاعد على طريق النصر والتحرير

قال مسؤول المكتب الإعلامي في حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب، إن أشبال الفجر هم الجيل الصاعد على طريق النصر والتحرير ،مبيناً جملة من فضائل صلاة الفجر.

جاء ذلك خلال حفل نظمته حركة الجهاد الإسلامي - إقليم خانيونس لجنة أنشطة المساجد لتكريم الأشبال الملتزمون في صلاة الفجر ضمن حملة فتية الفجر ..جيل البهاء في مسجد أبو بكر في منطقة عبسان الكبيرة شرق المحافظة.

وأكد شهاب، أن حملة صلاة الفجر من أبرز وسائل الترغيب والتشجيع التي تُعوّد أبنائنا على جميع الصلوات وخاصة صلاة الفجر، مؤكدا أهمية صلاة الفجر وفضلها ودورها في بناء جيل تعلق عليه الأمة أملها بالنصر والتمكين.

وأثنى شهاب على هذه الحملة التي حملت اسم قائد أركان المقاومة بهاء أبوالعطا ترسيخاً لبطولاته وتضحياته وحفاظاً على طريق الشهداء ونهجهم ووصيتهم.

وعبر شهاب عن تقديره وشكره للقائمين على الحملة في لجنة أنشطة المساجد وأمراء المناطق وأمراء المساجد.

وفي نهاية الحفل تم توزيع جوائز نقدية وهدايا قيمة للفائزين بالحملة.

الجدير بالذكر أن هذا الحفل افتتاح لسلسلة من الاحتفالات التكريمية التي ستكون تباعا في كافة مناطق الاقليم للملتزمين في صلاة الفجر جماعة.















