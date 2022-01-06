تنزيل كتاب أهل لم يكونوا أهلا لها للكتاب المصري محمد أحمد فؤاد PDF، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، التفاصيل الكاملة عن كتاب أهل لم يكونوا، وزاد البحث عن الكتاب واكتسب شهرة كبيرة لمحتواه الرائع من مؤلف شهير ومعروف لدى الأوساط المصرية في مجال كتابة الروايات والشعر ، وفي هذه المقالة وضعنا لكم التفاصيل التي تتحدث عن هذا الكتاب الذي يحرص كل مهتم على قراءة هذا الكتاب .

وقد ارفقنا لكم تفاصيل تنزيل كتاب أهل لم يكونوا أهلا لها للكتاب المصري محمد أحمد فؤاد بصيغة pdf الجديد ، حيث بات بإمكان كافة المهتمين في معرفة تفاصيل هذا الكتاب من التعرف عليه القدرة على معرفة تفاصيله وهو على النحو التالي:

كتاب أهل لم يكونوا أهلا لها للكتاب المصري محمد أحمد فؤاد

وقد أصدر دار ارتقاء للنشر والتوزيع كتاب أهل لم يكونوا أهلا لها للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53.

ومن المقرر أن ينعقد معرض القاهرة الدولي للكتاب خلال الفترة من 26 يناير الحالي وحتى 7 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وفيه يتم عرض كتاب أهل لم يكونوا أهلا لها للمؤلف محمد أحمد فؤاد.

نبذة عن كتاب أهل لم يكونوا أهلا لها

ويرفق لكم موقع فلسطين اليوم معلومات عامة عن كتاب أهل لم يكونوا أهلا لها محمد أحمد فؤاد إذ يضم الكتاب الذي من المتوقع ان يسجل نسبة قراءة عالية جدًا 12 موضوع يناقش فيه الكاتب كل ما يندرج تحت مسمى "أهل" سواء آباء أو أخوة أو أزواج أو أصدقاء وهكذا، وجميعهم لم يكونوا أهلا لها أو للثقة التي نمنحهم إياها.

وقال المؤلف محمد فؤاد عنه : "كلنا أطفال" كلنا لسه محتاجين إيد تطبطب علينا في وقت الضعف وتسندنا في وقت الحرب وتسقف لنا لما ننجح، عشان كده أنا لما قولت صعب على أي طفل كنت أقصدك أنتَ وأنتِ وأنا".

تحميل وتنزيل كتاب اهل لم يكونوا أهلا لها 2022

حتى الان لم يتم تحديد وقت تنزيله إلكترونيًا على الانترنت وفي المكتاب العامة وحال ذلك سوف نقوم بإرفاقه لكم هنا

من هو الكاتب محمد أحمد فؤاد

وقد وضع لكم فريق فلسطين اليوم معلومات عامة عن مؤلف كتاب اهل لم يكونوا أهلا لها ، وهو محمد أحمد فؤاد روائي وشاعر مصري، وهو من مواليد بمحافظة كفر الشيخ عام 1991، وصلت مجموعته القصصية إلى القائمة القصيرة لجائزة ساويرس عام 2017.

كما ونشير لكم إلى أن محمد فؤاد فقد فاز ديوانه في المسابقة المركزية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة عام 2018. صدرت روايته الأولى عام 2019.