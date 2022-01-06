مختصون يطالبون بتأسيس هيئة دولية لمواجهة التطبيع

طالب عدد من المختصين ضرورة تأسيس هيئة دولية لمواجهة التطبيع مع الاحتلال، ينبثق عنها دوائر متخصصة في مجالات متعددة لتنفيذ برامج وأنشطة مستندة إلى أبعاد قانونية وتاريخية تكشف الوجه البشع للاحتلال وتدعم مقاطعته في مختلف المجالات، وتساند النضال الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان: "آليات واستراتيجيات جديدة لمواجهة الاختراق الصهيوني للمنطقة" نفذتها الهيئة العامة للشباب والثقافة وحملة المقاطعة – فلسطين، اليوم الخميس 06/01/2022، بحضور رئيس الهيئة الأستاذ أحمد محيسن، ورئيس الحملة الدكتور باسم نعيم، بالإضافة إلى ممثلين عن فصائل العمل الوطني ونخبة من الشخصيات الاعتبارية والأكاديميين والكتاب والإعلاميين.