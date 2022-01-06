موعد أول مباراة ببطولة كأس العالم 2022 في قطر، بدأ العد التنازلي لاستقبال كأس العالم 2022، والتي تستضيفها قطر، بعدما كان صيف عام 2021 مليئًا بالأحداث الكروية الدولية المثيرة، ومن المنتظر أن تكون النسخة القادمة من المونديال مميزة واستثنائية، في ظل إقامتها لأول مرة في بلد عربي، بالإضافة إلى إقامتها في فصل الشتاء بدلًا من الصيف.

وفي هذه المقالة سنخصص لكم في "فريق فلسطين اليوم"، للحديث عن موعد أول مباراة ببطولة كآس العالم 2022 في قطر وجدول المباريات الكاملة للبطولة، خاصة بعد رصد الموقع لعمليات بحث كثيرة لذات الموضوع التي باءت تفصلنا عنه عدة شهور ، كأول بطولة كآس عالم تقام في دولة عربية "قطر".

موعد أول مباراة ببطولة كأس العالم 2022 في قطر

كشفت اللجنة المنظمة لكأس العلم لكرة القدم في قطر 2022 عن مواعيد وملاعب مباريات المونديال الذي يقام لأول مرة في الشرق الأوسط والمنطقة العربية.

وقالت اللجنة في بيان رسمي إن ملعب البيت -الذي يتخذ اسم وطابع الخيام التقليدية التي قطنها سكان الصحراء في منطقة الخليج ويتسع لـ60 ألف متفرج- سيستضيف المباراة الافتتاحية للبطولة التي سيكون المنتخب القطري أحد طرفيها في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 في الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي (11:00 بتوقيت وسط أوروبا).

وأضافت اللجنة أنه تم تحديد أوقات انطلاق مباريات دور المجموعات في الساعة 13:00 و16:00 و19:00 و22:00 حسب التوقيت المحلي أيضا، وبدء المباريات التي تلعب في نفس التوقيت (مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات)، فيما ستقام مباريات مرحلة خروج المغلوب في الساعة 18:00 و22:00.

وذكر البيان أن ملعب خليفة الدولي سيستضيف المباراة الترتيبية لتحديد الفائز بالمركز الثالث في 17 ديسمبر/كانون الأول، فيما ستُلعب المباراة النهائية بعد ذلك بيوم واحد في الساعة 18:00 على ملعب لوسيل الذي يتسع لـ80 ألف متفرج.

لماذا تغير موعد كأس العالم 2022؟

من المتعارف عليه أن يقام المونديال في فصل الصيف، بين شهري يونيو ويوليو، ولكن ستكون نسخة 2022 استثنائية وستقام في الشتاء، بالرغم من أن ملاعب البطولة ستكون مزودة بأنظمة تكييف للهواء.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إقامة البطولة في الشتاء بسبب درجات الحرارة المرتفعة في قطر، وقال الأمين العام السابق لفيفا في تصريحات صحفية بعام 2014: "إذا تم لعب كأس العالم في شهري نوفمبر وديسمبر سيكون هذا حلًا مناسبًا، فهذا الوقت هو أفضل طقس في قطر".

وأضاف: "ستكون المباريات في درجات حرارة تعادل درجات الحرارة في صيف أوروبا، وهو امر مثالي للعب كرة القدم".

وتتراوح متوسط درجات الحرارة في فصل الصيف بدولة قطر من 35 إلى 45 درجة مئوية، بينما يكون متوسط درجات الحرارة في ديسمبر ونوفمبر من 16 إلى 25 درجة مئوية.

موعد أول مباراة ببطولة كأس العالم 2022 في قطر

كم عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022؟

من المنتظر أن يشارك في كأس العالم القادم 32 منتخبًا، من قارات العالم المختلفة وستكون تقسيمتهم على النحو التالي:

قارة أوروبا: 13 مقعدًا

قارة إفريقيا: 5 مقاعد

قارة آسيا: 4 مقاعد ونصف

قارة أمريكا الجنوبية: 4 مقاعد ونصف

قارة أمريكا الشمالية: 3 مقاعد ونصف

أوقيانوسيا: نصف مقعد.

بالإضافة إلى منتخب قطر مستضيف البطولة.

موعد أول مباراة ببطولة كأس العالم 2022 في قطر

جدول مباريات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022

العنابي سيفتتح نسخة قطر ٢٠٢٢ في ستاد البيت

مباراة النهائي في استاد لوسيل

وفيما يلي جدول المباريات: