طريقة عمل المبشورة الفلسطينية، المبروشة هي نوع من أنواع الحلويات الفلسطينية اللذيذة واعتبرها من حلواي المفضلة ، وهي من أنواع الحلوي والتي تكاد تكون قريبة الشبه من البسكويت المحشو بالمربي المفضلة لدينا.

وقد اكتسبت اسمها من برش العجين الذي يغطي الطبقة العلوية فأصبح اسمها مبروشة، ويمكن تناول المبروشة عند الإفطار بجانب كوب القهوة أو بجانب شاي العصر وتتميز بأنها سهلة المكونات وبسيطة وفي كل منزل ولكن يجب قراءة الوصفة بدقة ويراعي أن يكون المعيارلكل المكونات بنفس الكوب

وفي هذا المقال سنخصص لكم في فريق "فلسطين اليوم " طريقة عمل المبشورة الفلسطينية ومقادير عملها وطريقة تحضيرها:

طريقة عمل المبشورة الفلسطينية

مقادير المبشورة:

2 بيضة

نصف كوب سكر

ملعقة صغيرة فانيليا

كوب زيت نباتي

3 أكواب طحين

ظرف بيكنج باودر

300غ مربى الفراولة

طريقة عمل المبشورة الفلسطينية

طريقة عمل االمبشورة:

بواسطة خفاق يدوي نخفق البيض والسكر والفانيليا والزيت النباتي نقوم بنخل الطحين وبيكنج باودر فوق الخليط ونعجن لنحصل على عجينة ناعمة لا تلتصق باليد نقسم العجينة إلى قسمين ،ونفرد القسم الأول بشكل متساوي في صينية فرن حجمها 20*30 مغطاة بورق القصدير نضيف مربى الفراولة ونمسحه على كامل العجينة نضيف 3 ملاعق طحين إلى القسم الثاني من العجينة ونعجن إلى أن نحصل على عجينة رملية مُفتته نضع العجينة الرملية فوق مربى الفراولة بحيث يغطي كامل المربى ندخل الباستا فلورا لفرن مشغل مسبقاً على درجة حرارة 180 لــ مدة 30 دقيقة نخرجها من الفرن وننتظر إلى أن تبرد بشكل كامل ،ثم نقطعها وتصبح جاهزة للتقديم.

وفيما يليى ننشر لكم مقطع فيديو يوضح لكم طريقة عمل المبشورة باسهل طريقة: