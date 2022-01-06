بالفيديو والصور ارتفاع حصيلة حادث السير شمال أريحا إلى ثمانية

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث السير قرب قرية "فصايل" شمال أريحا بالضفة الغربية المحتلة، إلى ثمانية، بعد وفاة عامل متأثراً بإصابته.

ونقل مراسلنا عن مصادر محلية، أن حادث سير مروع بين مركبة وشاحنة "باطون" قرب قرية "فصايل"، أدى إلى وفاة 7 أشخاص على الفور، وإصابة آخرين، بعضهم حالتهم خطرة، وقد تم العمل على نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأفاد الناطق الإعلامي باسم الشرطة، لؤي ازريقات، في بيان صحفي، بأن الشرطة تلقت بلاغاً بالحادث وعلى الفور تحركت دوريات المرور للمكان، وفتح خبراء السير تحقيقاً بالحادثة، حيث تبين أن الحادث وقع بين مركبة فلسطينية خاصة، وشاحنة فلسطينية لنقل الأسمنت السائل، على المفترق الرئيس في المنطقة.

وأضاف ازريقات أن المتوفين نقلوا إلى مستشفى أريحا، وجميعهم عمال من بلدة "عقربا" بمحافظة نابلس، فيما نقلت إصابات أخرى إلى مستشفيات داخل أراضي الـ1948.

وتابع أن الشرطة في محافظة أريحا والأغوار أوقفت سائق الشاحنة، وتم إبلاغ النيابة العامة بالحادث، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.

من جهتها حركة "حماس" تقدمت بأحر التعازي وأسمى آيات المواساة إلى أهالي ضحايا حادث السير، مؤكدة أن "هذا المصاب الجلل الذي فجعت به قرية عقربا قضاء نابلس هو مصاب للوطن بأجمعه".

وفيما دعت فعاليات بلدة عقربا جنوب شرق نابلس، لإغلاق المحال التجارية، حداداً على ضحايا البلدة، أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مساء الخميس، الحداد وتنكيس الأعلام يوم غد الجمعة، حدادا على أرواح العمال، شهداء لقمة العيش، الذين قضوا في حادث السير قرب قرية "فصايل".

وأصدر عباس تعليماته باعتماد العمال في ملفات الدعم لدى وزارة التنمية الاجتماعية، وإقامة صلاة الغائب عليهم يوم غد الجمعة، معرباً عن أحر تعازيه ومواساته لأسرهم وذويهم.









