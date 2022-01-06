بعد تفشي كورونا بين اللاعبين.. تأجيل 4 مباريات في الدوري الإيطالي

تأجَّلَ عقدُ أربع مباريات من أصل عشرة في مباريات الدوري الإيطالي لكرة القدم، التي كان من المقرر أن تجري اليوم الخميس، بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في صفوف بعض الأندية.

ويُشار إلى أن المباريات التي تأجلت هي بولونيا ضد إنتر ميلان، وأتالانتا ضد تورينو، وفيورنتينا ضد أودينيزي، وساليرنيتانا ضد فينيتسيا.

وكان قد أصيب ثمانية لاعبين في بولونيا بـ"كورونا"، بينما ثبتت إصابة ستة لاعبين في تورينو، بالإضافة إلى اثنين من أفراد الطاقم، وسبعة لاعبين في أودينيزي واثنين من أفراد الطاقم، وتسعة في ساليرنيتانا واثنين من أفراد الطاقم.

ومن المقرر أن تجرى مباراة نابولي مع يوفنتوس في موعدها، على الرغم من أن نابولي أبلغ عن إصابة سبعة لاعبين وثلاثة من أفراد الطاقم، من بينهم المدرب لوتشيانو سباليتي.

وخلال موجة كورونا، أصيب أكثر من 70 لاعبا بـ"كوفيد 19" في الدوري الإيطالي لكرة القدم.