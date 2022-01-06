وقفة تضامنية مع الأسير المريض ناصر أبو حميد في جنين

شاركت العديد من الفعاليات في جنين، اليوم الخميس، في وقفة تضامنية مع الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد بعد تدهور وضعة الصحي.

وكانت دعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، وفصائل العمل الوطني، وأهالي الشهداء والأسرى، في هذه الوقفة التي أُقيمت في خيمة الاعتصام المخصصة للمطالبة بتسليم جثامين الشهداء المحتجزين لدى الاحتلال الإسرائيلي، في ميدان عميد الأسرى الأسير كريم يونس وسط جنين.

وردد المشاركون في الوقفة شعارات تدعو لإسناد الأسرى وحمايتهم، ومطالبات بالإفراج عن الأسير أبو حميد، ورفعوا صور عدد من الأسرى.

وشدد مدير هيئة شؤون الأسرى والمحررين سياف أبو سيف، على ضرورة دعم الأسرى المرضى خاصة الأسير أبو حميد، والضغط على الاحتلال لإنهاء معاناتهم والإفراج عنهم، مؤكدا مواصلة الجهود القانونية محليا ودوليا لوقف هذه السياسة التعسفية.

من جانبه طالب مدير نادي الأسير، راغب أبو دياك كافة المؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية للتدخل الفوري للإفراج عن الأسير أبو حميد.

ودعا المتحدث باسم فصائل العمل الوطني فاعور صبح، المؤسسات الدولية بالقيام بالتزاماتها تجاه حماية الأسرى من انتهاكات الاحتلال، والضغط تجاه إلزام الاحتلال بالقانون الدولي الإنساني.

وخلال الوقفة سلم المشاركون لمندوبة الصليب الأحمر مذكرة احتجاج تجاه ما يجري من انتهاكات تعسفية من الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين.

يُذكر أن الأسير أبو حميد محكوم بالسجن المؤبد سبع مرات و50 عاما، ومعتقل مند عام 2002، ووضعه الصّحي بدأ بالتدهور، حيث أنه مصاب بورم على الرئة، وتمت إزالته وإزالة قرابة 10 سم من محيط الورم، ليعاد نقله من سجن "عسقلان" إلى المستشفى للمرة الثانية، ودخل في غيبوبة.