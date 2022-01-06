وفد الجهاد يزور شيخ المواجهات "الهذالين" في الخليل

زار وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الخميس 6/1/2022، الشيخ سليمان الهذالين (70 عاماً) في مستشفى الميزان التخصصي بالخليل بالضفة المحتلة، للاطمئنان على سلامته.

وضم الوفد القيادي المحرر خضر عدنان وناجح حبايبة وجمال حمامرة ونصر العمور ومحمد علان وغيرهم من الكوادر والنشطاء.

وتحدث نيابة عن الوفد القيادي المحرر خضر عدنان، إن الاحتلال نفذ محاولة إعدام للشيخ الهذالين، مضيفة أن الاحتلال يتحمل مسؤولية عملية الدهس الإجرامية التي جاءت عقب انتصار الأسير البطل هشام أبو هواش في كسر الإعتقال الإداري.

وكان الشيخ قد تعرض الشيخ المجاهد الهذالين من قرية أم الخير جنوب الخليل، لكسر في الجمجمة، وذلك أمس الأربعاء، جراء تعرضه لحادث دهس من اَلية عسكرية صهيونية، أدخل على إثرها المستشفى ووصفت إصابته بالخطيرة.

وينحدر الشيخ من قبيلة "عرب الجهالين" المهجرة من جنوب فلسطين المحتلة 1948م، حيث استقر بها المقام في المناطق الشرقية من الضفة المحتلة، وتعرضوا لاعتداءات جنود الاحتلال وقطعان المستوطنين.

ويعد الشيخ سليمان أحد رموز القرية وفي طليعة المشاركين في الفعاليات المناهضة للاحتلال، معتمراً كوفيته وعلم فلسطين وحاملاً عصاه، في مقارعة الجنود وقطعان المستوطنين.