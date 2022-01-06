معروف يتحدث بشأن منتفعي الشؤون الاجتماعية وتصاريح عمال الداخل المحتل

أكد سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي اليوم الخميس 6/1/2021 ، أن حكومة غزة تدرك صعوبة واقع منتفعي شيكات الشئون الاجتماعية، مشدداً على السعي للضغط على كافة الأطراف ذات العلاقة بالموضوع، و"نأمل حلا قريبا له".

وبين معروف خلال تصريحات اذاعية أن حالات الشئون الاجتماعية يتم التعامل بخصوصية وضعها في كافة المعاملات وهذا عرف معمول به لدى كافة الجهات الحكومية وفي وزارة الداخلية، دون الاخلال بالقانون.

وهنأ معروف المواطنين الذين حصلوا على موافقات "جمع الشمل"، مؤكداً أن قيمة رسوم هذه المعاملة صادرة كمرسوم عن رئيس السلطة في عام 1998، وتم المصادقة عليها من المجلس التشريعي عام 2003.

وبين أن قيمة الرسوم على المعاملة يتم العمل بها في غزة والضفة بشكل سواء، ولم يجر عليها أي تغيير أو زيادة، وتم تحصيل رسوم الدفعات السابقة بالضفة بذات القيمة.

وأوضح معروف أن باب التسجيل على رابط وزارة العمل ما زال مفتوحا للعمال الراغبين بالعمل بالداخل المحتل، ونتوقع أن يتم البدء في اتمام التصاريح قريبا حسب الأعداد التي يتم الموافقة عليها.

وتابع : الجهات الحكومية تجتهد في توفير تمويل للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر ولدينا مئات المشاريع التي تم تمويلها حكوميا، عبر هيئة تشجيع للاستثمار وصندوق دعم الشباب.