التحذير الأخير من برشلونة لنجمه "ديمبلي"

شرعت إدارة نادي برشلونة الإسباني تضييق الخناق على المهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي، لدفعه نحو التوقيع على عقد جديد.

وتخشى إدارة النادي الكتالوني خسارة صاحب الـ 24 عاما بلا مقابل مادي فور انتهاء تعاقده الصيف المقبل.

وبدأ النادي تكثيف جهوده في الأشهر القليلة الماضية من أجل إقناع ديمبلي بالتجديد، لكن الطرفان لم يتوصلا حتى الآن لصيغة اتفاق.

ووفق صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن إدارة برشلونة بدأت الضغط وتضييق الخناق على ديمبلي، رغم إبلاغها لوكيله بعدم رغبتها في تحسين العرض المقدم له.

وأوضحت الصحيفة، أن المسؤولين أبلغوا اللاعب بأنه حال عدم توقيعه على عقد جديد، فإنه سيتم عرضه للبيع خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وحال فشل البارسا في إيجاد عرض لمهاجمه الشاب، فإن الخطوة التالية ستكون تجميده وعدم إشراكه مع الفريق مرة أخرى أو منحه فرصة الظهور بصورة نادرة.

ولعبت صفقة انتقال الإسباني فيران توريس من مانشستر سيتي الإنجليزي إلى البارسا دورا في تقوية موقف البارسا، نظرا لتوفر البديل للجناح الفرنسي في النصف الثاني من الموسم.

كما يملك برشلونة الثلاثي ممفيس ديباي، أنسو فاتي ومارتن برايثوايت في خط الهجوم، مما سيسهل تجميد ديمبلي وإبعاده تماما عن الفريق حال رفضه التوقيع على عقد جديد.

ولم يستفد برشلونة من قدرات ديمبلي منذ التعاقد معه عام 2017، بقدومه من بروسيا دورتموند الألماني مقابل 105 ملايين يورو، لكن كثرة إصاباته حالت دون بزوغه داخل ملعب كامب نو.