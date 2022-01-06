وزير التنمية الاجتماعية لـ"فلسطين اليوم": لا جديد يُذكر بشأن موعد صرف مخصصات الشؤون

أكد وزير التنمية الاجتماعية برام الله د. أحمد المجدلاني، اليوم الخميس، أنه لا جديد يذكر على موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية الذي يستفيد منها آلاف الأسر المتعففة في الضفة المحتلة وقطاع غزة، قائلاً: إنه "لا جديد في هذا الأمر".

وأضاف الوزير المجدلاني، في تصريح لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إنه :"مع تحسن الوضع المالي في الربع الأول من هذا العام في موازنة السلطة ربما ينعكس إيجابيًا على صرف مخصصات الشؤون".

وأوضح الوزير، أن تأخر صرف شيكات الشؤون يعود إلى الوضع المالي الصعب التي تُعاني منه موازنة السلطة بسبب العقوبات "الإسرائيلية"، مشيرًا إلى أن الدول المانحة تقدم ما نسبته 28 بالمئة في المساهمة بتوفير مخصصات الشؤون.

وكان الاتحاد الأوروبي، قد أكد في وقت سابق، عدم قدرته على توفير مساهمة في مخصصات شيكات الشؤون الاجتماعية قبل نهاية العام الجاري.

وبين مسؤول الإعلام بالمفوضية الأوروبية في القدس شادي عثمان، أن السبب يعود لأسباب فنية فقط.

وقال عثمان إن "الاتحاد الأوروبي منذ بداية هذا العام كان على تواصل مع السلطة الفلسطينية وأبلغها بتأخر المساعدات الأوروبية لأسباب فنية مرتبطة بموضوع البرمجة الأوروبية المتعددة السنوات وهو ما يحدث كل دورة تمويلية للاتحاد الأوروبي".

وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي يساهم في ثلث المخصصات الاجتماعية تقريبا والباقي تدفعه السلطة".

ويبلغ عدد المنتفعين من مخصصات الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة 80 ألف أسرة بواقع 94 مليون و461 الف شيكل، في المقابل يستفيد 35147 أسرة من الضفة المحتلة بواقع 30مليون 566 الف شيقل.