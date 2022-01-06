أول دولة عربية تُلغي إجازة عيد يوم الجمعة غدا!

تشهد دولة الإمارات غدا الجمعة، حدثا هو الأول في تاريخ البلاد، حيث سيكون أول يوم دوام حكومي في تاريخ البلاد، ضمن نظام العمل الأسبوعي الجديد.

وقالت صحيفة الخليج، إن "موظفي القطاع الحكومي الاتحادي والحكومات المحلية، باستثناء إمارة الشارقة، يبدأون لأول مرة في تاريخ الدولة مباشرة عملهم، غدًا الجمعة، لمدة 4 ساعات ونصف، من الساعة 7.30 صباحًا إلى 12:00 ظهراً".

وأشارت إلى أن ذلك يأتي وفقاً لتنفيذ تطبيق النظام الجديد للعمل الأسبوعي الذي أعلنته حكومة الإمارات ودخل حيز التنفيذ مع بداية العام الجديد 2022 ليكون 4 أيام عمل، وذلك من يوم الاثنين إلى الخميس، ونصف يوم عمل في يوم الجمعة، والعطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد، يضاف لها الجمعة في الشارقة.

وأضافت الصحيفة أن "المساجد في الدولة ستبدأ اعتبارًا من غد الجمعة توحيد موعد إقامة خطبة وصلاة الجمعة لتكون عند الساعة 1:15 ظهرا طوال العام، وفي الشارقة يبقى موعد خطبة الجمعة والصلاة والإقامة على مواعيدها حسب التقويم الهجري.

وكانت الإمارات قد أعلنت، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي ، قانونا جديدا للعمل في البلاد، ليتم اعتماد يومي السبت والأحد كعطلة أسبوعية، والجمعة نصف يوم عمل وذلك حتى 12 ظهرا.

وبذلك تكون أيام العمل في الإمارات 4 أيام ونصف اليوم، حيث أصبحت فترة العمل يوم الجمعة 4 ساعات ونصف فقط، مع تحديد موعد صلاة الجمعة وخطبتها في كل البلاد لتكون في تمام الساعة الواحدة ونصف ظهرا.