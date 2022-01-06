كورونا غزة : حالتا وفاة وتسجيل "83" إصابة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الخميس 6/1/2021 ، عن تسجيل حالتي وفاة و"83" إصابة خلال بعد اجراء 1269 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة خلال التقرير الوبائي اليومي ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 55 حالة ، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 40 حالة.

وقالت الصحة ، اجمالي تراكمي للمصابين 190811 اصابة ، اجمالي الحالات النشطة 1359 حالة ، اجمالي المتعافين 187736 حالة ، اجمالي الوفيات 1716 وفاة

وبشأن التطعيمات ، قالت الصحة ان اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1957960 جرعة.٠

وبينت اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 549263 شخص