سعر الذهب في فلسطين اليوم

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:25 ص
06 يناير 2022
سعر الذهب في فلسطين اليوم
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يشهد سعر الذهب في فلسطين اليوم الخميس 6/1/2022، ارتفاعاً طفيفاً في سوق التعاملات الصباحية، مع انخفاض متواصل طفيف للدولار الأمريكي.

ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، سعر الذهب اليوم في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل والدولار الأمريكي، وأسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة  شيكل   دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 179.84 شيكل $58.08

سعر الذهب عيار 22   164.86 شيكل $53.24

اسعار الذهب عيار 21 157.36 شيكل $50.82

اسعار الذهب عيار 18 134.88 شيكل $43.56

سعر الذهب عيار 14   104.91 شيكل $33.88

سعر الذهب عيار 12   89.92 شيكل  $29.04

اسعار أوقية الذهب      5,593 شيكل  $1,806

اسعار جنيه الذهب      1,259 شيكل  $406.57

اسعار كيلو الذهب      179,841 شيكل       $58,080

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

5 يناير 180.35       157.81       135.26       105.20       90.17

4 يناير 180.19       157.67       135.14       105.11       90.09

3 يناير 180.38       157.84       135.29       105.22       90.19

2 يناير 183.11       160.22       137.33       106.81       91.55

1 يناير 183.24       160.34       137.43       106.89       91.62

31 ديسمبر     183.13       160.24       137.35       106.82       91.56

30 ديسمبر     181.50       158.82       136.13       105.88       90.75

29 ديسمبر     181.12       158.48       135.84       105.65       90.56

28 ديسمبر     180.25       157.72       135.19       105.15       90.13

27 ديسمبر     181.49       158.81       136.12       105.87       90.75

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