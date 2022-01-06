يشهد سعر الذهب في فلسطين اليوم الخميس 6/1/2022، ارتفاعاً طفيفاً في سوق التعاملات الصباحية، مع انخفاض متواصل طفيف للدولار الأمريكي.

ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، سعر الذهب اليوم في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل والدولار الأمريكي، وأسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 179.84 شيكل $58.08

سعر الذهب عيار 22 164.86 شيكل $53.24

اسعار الذهب عيار 21 157.36 شيكل $50.82

اسعار الذهب عيار 18 134.88 شيكل $43.56

سعر الذهب عيار 14 104.91 شيكل $33.88

سعر الذهب عيار 12 89.92 شيكل $29.04

اسعار أوقية الذهب 5,593 شيكل $1,806

اسعار جنيه الذهب 1,259 شيكل $406.57

اسعار كيلو الذهب 179,841 شيكل $58,080

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

5 يناير 180.35 157.81 135.26 105.20 90.17

4 يناير 180.19 157.67 135.14 105.11 90.09

3 يناير 180.38 157.84 135.29 105.22 90.19

2 يناير 183.11 160.22 137.33 106.81 91.55

1 يناير 183.24 160.34 137.43 106.89 91.62

31 ديسمبر 183.13 160.24 137.35 106.82 91.56

30 ديسمبر 181.50 158.82 136.13 105.88 90.75

29 ديسمبر 181.12 158.48 135.84 105.65 90.56

28 ديسمبر 180.25 157.72 135.19 105.15 90.13

27 ديسمبر 181.49 158.81 136.12 105.87 90.75