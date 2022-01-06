بالصور شهيدان أحدهما في اشتباك مسلح في بلاطة بنابلس وآخر دعسه مستوطن غرب رام الله

استشهد فجر اليوم الخميس، شابان أحدهما برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال اشتباك مسلح، شرق مدينة نابلس بالضفة المحتلة، وآخر دعسه مستوطن غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال، بلاطة البلد شرق نابلس، أطلق الجنود خلالها الأعيرة النارية باتجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة الشاب باكير محمد موسى حشاش (21 عاما)، بجروح حرجة، نقل إثرها إلى المستشفى، وأعلن عن استشهاده في وقت لاحق.

كما استشهد صباح اليوم الشاب، مصطفى ياسين سلامة، من قرية صفا غرب رام الله، دهساً على شارع استيطاني بالقرب من الحاجز العسكري في بيت سيرا قضاء رام الله. وتبدو الصور المتناقلة من مكان الحادث أن الشاب كان متوجهاً إلى عمله صباحاً. .







