خبير بالشأن الإسرائيلي يدعو لاستثمار قضية أبو هواش في زيادة التفاعل بملف الأسرى

قال الخبير في الشأن الإسرائيلي سعيد بشارات، إن التفاعل الفلسطيني الواسع، الشعبي والفصائلي أجبر الاحتلال على الرضوخ لمطالب الأسير أبو هواش وانتصاره على السجّان.

وذكر بشارات في تصريح لإذاعة "صوت الأقصى"، أن المقاومة الفلسطينية قادرة على إدارة الصراع مع العدو، وتدفيعه ثمن أي خطر يمس حياة الأسير أبو هواش.

وأشار إلى أن التفاعل العالمي الواسع مع قضية أبو هواش، فضحت سياسة الاحتلال بتعامله الإجرامي مع أسير مظلوم داخل سجونه، وكُتبت مقالات تؤكد على ضرورة إنهاء الاعتقال الاداري للأسير أبو هواش.

وأضاف: "قضية الأسير أبو هواش يجب استثمارها في تحفيز الفلسطينيين على زيادة التفاعل مع قضية الأسرى المركزية أكثر من السابق، لإنهاء معاناتهم".

ونوه إلى أن حكومة الاحتلال الحالية ضعيفة، لا تملك قرارات استراتيجية لإلغاء قرار الاعتقال الاداري، ولكن المقاومة بمقدورها أن تجبرها على ذلك من خلال استخدام أدواتها.

وختم حديثه بالقول: "هذه الحكومة الصهيونية المتطرفة تعمل بنظام الحد من الأزمات والأحدات، وليست قادرة حل أي شيء".