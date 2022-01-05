"إسرائيل" تنوي إعادة طرح مشروع قانون يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية

تنوي وزيرة داخلية الاحتلال الإسرائيلي "ايليت شاكيد"، الإعلان عن إعادة طرح مشروع قانون "منع لم شمل العائلات الفلسطينية"، مجددا للتصويت في "الهيئة العامة للكنيست" حتى نهاية الشهر الجاري.

وكان القانون قد أُسقط في السادس من مارس/ آذار 2021 الماضي، بسبب التعادل بالأصوات المؤيدة والمعارضة، وذلك رغم مفاوضات حثيثة أفضت الى تسوية بين أقطاب الائتلاف الحكومي حينها.

ومن المتوقع أن تواجه شاكيد صعوبة في تمرير القانون مجددًا بسبب عدم توفر الأغلبية البرلمانية ومعارضة حزب "ميرتس"، أحد مركبات الائتلاف الحكومي.

يشار إلى أن قانون "منع لم الشمل" ما زال يحرم آلاف العائلات الفلسطينية من لم شمل عائلاتهم، ويمنع بموجبه منح أي جنسية أو مواطنة لفلسطينيين يقطنون في المناطق المحتلة عام 1967، والمتزوجين من فلسطينيين ويعيشون داخل الأراضي المحتلة عام الـ 48. وفق وسائل اعلام عبرية.