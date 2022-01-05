القائد النخالة يُجري اتصالاً هاتفياً بزوجة الأسير المنتصر هشام أبو هوّاش

أجرى القائد زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الأربعاء 5/1/2022، اتصالاً هاتفياً بزوجة الأسير المنتصر هشام أبو هوّاش.

وبارك القائد النخالة لـ"أم هادي" انتصار زوجها البطل هشام وهنئها بسلامته واطمئن على صحته.

وأشاد القائد النخالة، بشجاعة "أم هادي" وأسرتها، موجهاً التحية لأهالي مدينة دورا ولأبناء الأسير المجاهد هشام وعائلته.

وكان الأسير البطل أبو هواش، قد تمكن من انتزاع حريته وانتصاره على السجان بعد 141 يوماً من الإضراب عن الطعام، بعد أن بلغ مرحلة الخطر على حياته وصحته، وتحذيرات من استشهاده.

جدير بالذكر، أن القائد النخالة، حذر في وقت سابق وخلال إضراب أبو هواش عن الطعام، من أنه إذا استشهد الأسير أبو هواش سيعتبر ذلك عملية اغتيال قام بها العدو مع سبق الاصرار.

وهدد القائد النخالة، أن الجهاد الاسلامي ستتعامل مع الأمر وفقاً لمقتضيات التزام الحركة بالرد على أي عملية اغتيال.