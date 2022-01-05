الجهاد الإسلامي تستذكر القسامي الشهيد يحيى عياش

استذكرت حركة الجهاد الإسلامي عن الضفة الغربية المحتلة اليوم الأربعاء 5/1/2022، ذكرى استشهاد القائد القسامي الكبير المهندس يحيى عيّاش أحد كبار المجاهدين، الذين حفرت أسماؤهم في الذاكرة الفلسطينية بحروف من نور وثورة.

وقال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي عن الضفة الغربية أ. طارق عز الدين:" تأتي الذكرى الـ26 لاستشهاد المجاهد الصنديد يحيى عيّاش وشعبنا يتنسم عبير الانتصارات التي تحققها المقاومة الباسلة وعلى رأسها سرايا القدس وكتائب القسام، والتي كان آخرها انتصار المجاهد الشجاع والصلب هشام أبو هوّاش".

وأكد عزالدين، أن للمقاومة كلمة الفصل في حسم المعركة لصالح قضية الأسرى ولصالح شعبنا الأبي، وقد خرجت زحوف الشعب تهتف للمقاومة وقياداتها الأمينة في مشهد عز سيتواصل بإذن الله تعالى.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي :"رحم الله الشهيد أبا البراء، ابن الضفة الباسلة الذي احتضنته غزة المقاومة وارتقى على ترابها شهيداً، وشيعته غزة عن بكرة أبيها في جنازة غير مسبوقة. "

وأضافت الحركة:إن المقاومة تجدد عهدها مع الله عز وجل ثم مع شعبنا وأمتنا، أن تواصل طريق الجهاد والتضحية، وأن تعزز وحدة صفها الجهادي المقاوم وقد ثبت بالدليل أن وحدة جبهة المقاومة هي الأرضية الصلبة لردع العدو والظفر عليه.