يبحث الناس عن أجمل رسائل شهر رمضان 2022 قصيرة وجميلة، حيث نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، باقة من الرسائل الخاصة بشهر رمضان المبارك نقدمها للجميع، من أحلى وأجمل مسجات شهر رمضان المبارك.

تهاني شهر رمضان ٢٠٢٢

من التهاني في شهر رمضان بكل تأكيد هي الرسائل الخاصة بهذا الشهر الكريم , والكثيرون يقومون بإرسال الرسائل الخاصة بشهر رمضان قبل قدوم شهر رمضان المبارك , واخرون في خلال جميع ايام شهر رمضان المبارك.

ويسعدنا بأن نقدم للجميع هذه الباقة والمجموعة من الرسائل للجميع مع املنا بأن تنال هذه الباقة على رضا الجميع مع اجمل الرسائل والباقات الخاصة بشهر رمضان المبارك.

أتمنى أكون أول مفتون يرسل تهنئة ويقول مبروك الشهر يا أحلى عيون

اللهم بلغ قارئ الرساله رمضان .. واجعل ليلة القدر من نصيبه يامنان

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بريحة المسك والعود رمضان علينا وعليكم يعود شهر الخير والكرم والجود

باقة أزهار وورود وسلة بخور ووعود وكل عام وانت بخير ورمضان عليك يعود

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يهل الشهر ياغالي وأنا أهنيك بقدومه عساك يالطيب الغالي بخير وصحه تصومه

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رسائل رمضان 2022

أبعث سلامي مع الطير وأسبق الكل والغير واقول لك(كل رمضان وانت بخير))

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لأحلى قمر ..عطر وزهر مع كرت.. يقول: رمضان مبارك قبل كل البشر

أهديك عطر الورد وألوانه وأرسل جواب أنت عنوانه أهنيك بقدوم رمضان وأيامه

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الله يزيد هالوجه المنور نور ويعطيه من حلا الحور ويبلغه رمضان وهو مسرور

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الله يتقبل صيامك ومبارك عليك الشهر ويعود عليك بصحه وسعاده وعمر مديد

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أحلى مافي رمضان ثلاثه كثرة الخيرات وتبادل الزيارات وقارئ هذه العبارات

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عادة رمضان يفرح به الناس وأنت عكس الناس يفرح بك رمضان كل عام وانت بخير

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أحسب الأيام والساعات معاها .. و أنتظر رمضان بس لسناها

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يادانه في البحور يازهره بين الزهور أهنيك بقرب رمضان زينة الشهور

رسائل رمضان 2022

صباح الحبايب بشعبان يبلغهم ربي رمضان تام بلانقصان..ويجزيهم أعلى الجنان

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بلغك الله الشهر وشرف الأمه بالنصر وأكرمك بليلة القدر وأسعدك مدى الدهر

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بقرب رمضان اهديك (سمبوستين)الحرفين الأولين لعدوك والباقي على خدودك

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أرسل حنين وشوق لأهل الذوق وأسياده أهنيهم بقرب رمضان عساهم دوم عواده

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يسعدك ربي ياسيد الكل..وكل رمضان بالفرحه يطل..وتهئنه خاصه لك قبل الكل

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أمانينا تسبق تهانينا..وفرحتنا تسبق ليالينا.. ومبارك الشهر عليك وعلينا

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يارب يارحمن يامنان بلغ قارئ الرساله رمضان وأجعله يزهى حسنا وسط الجنان

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قبل الطبخ والحوسه وتجهيز الشوربه والسمبوسه صم رمضان ولك مني الف بوسه

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ودي أكلمك بس موقادر أخاف أصير فاطر وبحبك اكون ناطر

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بانتظر رمضان على أحر من الجمر و بنتظر صوتك لوني بالقبر

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كلها أيام وليالي ومنعك عن الأكل يا الغالي المرسل : رمضان

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كل ساعه كل يوم كل اسبوع كل رمضان كل عام وانت بألف خير

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رفع الله قدرك وفرج همك وبلغك شهر رمضان الذي احبه ربك ودمت لمن يحبك

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ياصاحب السعاده وعمري انت وزياده اقترب شهر العباده وعساكم من عواده