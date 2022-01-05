هيئة الأسرى: الحكم على الأسير منتصر شلبي بالسجن مؤبدين دفع مليونين ونصف شيكل

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن محكمة "عوفر" العسكرية أصدرت حكماً بحق الأسير منتصر شلبي (44 عاماً) من بلدة ترمسعيا شمال مدينة رام الله، بالسجن المؤبد مرتين، مع دفع تعويض بقيمة مليونين ونصف شيكل.

وأوضح محامي الهيئة أكرم سمارة والذي ترافع عن الأسير شلبي بأن جلسة المحكمة عُقدت صباح اليوم، وصدر الحكم بحق الأسير شلبي بعد إدانته بتهمة تنفيذ عملية إطلاق نار بالقرب من حاجز زعترة جنوبي مدينة نابلس خلال شهر أيار من العام الماضي، والتي قُتل فيها مستوطن وأُصيب آخرين بجراح.

وكان جيش الاحتلال قد اعتقل شلبي بتاريخ 6/5/2021 بعد مطاردته لعدة أيام، كما قامت سلطات الاحتلال بتفجير منزله ببلدة ترمسعيا بعد شهرين من اعتقاله، كعقاب جماعي بحقه هو وعائلته.