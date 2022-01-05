يبحث الناس عن موعد شهر رمضان 2022 في مصر، حيث اقتربت أيام الشهر الكريم، ويتسائل المسلمون حول العالم عن موعد شهر رمضان 2022 وامساكية أيام شهر رمضان وموعد عيد الفطر المبارك والصلاوات.

ويبحث المواطنون عن موعد شهر رمضان المبارك 2022 في مصر، حيث شهر رمضان هو خير وبركة لجميع المسلمين، ويغفر الله لهم، ويعد تواجد ليلة القدر هي أكثر ما يعظم شهر رمضان، لأنها ليلة خيرًا من ألف شهر.

وقد حل علينا شهر رمضان عام 2021 في 13 أبريل 2021، وانتهى في 13 مايو من نفس العام.

موعد شهر رمضان 2022

وأظهرت دراسة أجراها مختصون أن رؤية هلال شهر رمضان 2022-1443​ ستكون ممكنة بعد مغيب شمس يوم الجمعة 1 أبريل 2022.

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن الاقتران المركزي سيحدث فجر يوم الجمعة 1 أبريل على الساعة 03:24 صباحا بتوقيت مكة، وسيمكث القمر في سماء مكة بعد مغيب الشمس 15 دقيقة، وسيكون عمر الهلال قرابة 15 ساعة، ما يعني أن رؤية الهلال ستكون ممكنة.

وعليه من المتوقع أن يكون يوم السبت 2 أبريل 2022 هو بداية أول أيام شهر رمضان في كافة الدول العربية.

موعد شهر رمضان 2022 فلكيًا مصر

وأظهرت دراسة أجراها مختصون أن رؤية هلال شهر رمضان 2022-1443​ ستكون ممكنة بعد مغيب شمس يوم الجمعة 1 أبريل 2022.

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن الاقتران المركزي سيحدث فجر يوم الجمعة 1 أبريل على الساعة 03:24 صباحا بتوقيت مكة، وسيمكث القمر في سماء مكة بعد مغيب الشمس 15 دقيقة، وسيكون عمر الهلال قرابة 15 ساعة، ما يعني أن رؤية الهلال ستكون ممكنة.

وعليه من المتوقع أن يكون يوم السبت 2 أبريل 2022 هو بداية أول أيام شهر رمضان في كافة الدول العربية.

عدد ساعات الصيام في شهر رمضان 2022

جدير بالذكر أن عدد الساعات الخاصة بالصيام تتراوح بين 14-15 ساعة بشكل يومي طوال شهر رمضان الكريم، منذ آذان الفجر إلى آذان المغرب، حيث يتم تقليل فترة الصيام تدريجيا خلال أيام شهر رمضان المبارك حتى انتهاء أيام الشهر الكريم بدء أيام عيد الفطر المبارك، حيث يكثر أغلب المسلمون في هذا الشهر المعظم بالصلاة والصيام وترديد الأدعية المستحبة وصلاة التراويح وقيام الليل يوميا.