الشيخ خضر عدنان: الاحتلال يحاول ترميم صورته التي حطمتها المقاومة بحملة اعتقالات لكوادر الجهاد بالضفة

أكد الشيخ خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الاسلامي اليوم الأربعاء 5/1/2022 ، ان الإحتلال الصهيوني يحاول ترميم صورته التي حطمتها المقاومة والبطل أبو هواش بحملة اعتقالات لكوادرنا شمال الضفة، مشيراً الى ان الاعتقالات تركزت في صيدا وعلار ودير الغصون.

وقال عدنان خلال تصريح مقتضب تعليقاً على حملة الاعتقالات في الضفة لكوادر الجهاد الاسلامي : "يبدو ان الإحتلال أزعجته جدًا فعاليات الإسناد الكبيرة والتي كان آخرها لحظة إعلان انتصار الاسير أبو هواش وذلك في عتيل قلعة الجهاد وكلمات الشيخ نظير نصار".

وتابع : " لن تنغص علينا الاعتقالات فرحة الانتصار وبسمة الأحرار وثقة المؤمنين وبشارة التحرير واستعد شعبنا لفاتورة أعظم".

وأوضح عدنان ان الإعتقالات طالت الشيخ نظير نصار ، والاخوة فادي رداد، وأنس الأشقر ومالك جعار، ونادر الخاروف ، وفؤاد القب.

وأشار الشيخ عدنان ان الشيخ نظير نصار أمضى ليلته الفائتة معتصمًا على كرسي في مقر الصليب الأحمر برام الله ، وختم سويعات حريته الأخيرة في عتيل بطولكرم وجنين نصرة لأخينا هشام أبو هواش ، موضحاً ان الشيخ نصار لم يمض على الإفراج عنه عدا ٤٥ يومًا ، ولن يكسره الإعتقال ولا كل إخوتنا.