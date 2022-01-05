حماس: بصمات الشهيد يحي عياش مازالت حاضرة في تفاصيل الصراع مع المحتل

قال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس اليوم الأربعاء 5/1/2022 ، في ذكرى استشهاد القائد المهندس يحيى عياش، أن بصماته مازالت حاضرة في تفاصيل الصراع المستمر بين المقاومة الفلسطينية والمحتل.

وقال قاسم ان الشهيد المهندس مثّل إضافة فريدة في طبيعة الصراع مع الاحتلال، وأدخل معادلات جديدة اربكت حسابات الاحتلال ودفعته ثمن باهظاً مقابل جرائمه بحق شعبنا.

وأوضح ان الفعل الجهادي للمهندس عياش وتعاظم المقاومة بعده، دليلاً دامغاً على فشل سياسة الاغتيال في وقف مسيرة نضال شعبنا، وعجز الاحتلال بكل أدواته عن منع المقاومة من التقدم والتطور.

واعتبر قاسم شكّل يوم استشهاد المهندس عياش لوحة وحدة وطنية، حينما خرج شعبنا الفلسطيني بكل مكوناته وفصائله وشرائحه في وداع أحد كبار قادة الثورة الفلسطينية المعاصرة.