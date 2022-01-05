هل لإيران علاقة بمقتل الضابطين "الإسرائيليين" في حيفا انتقاماً لسليماني ؟

ربطت قناة في “تلغرام” محسوبة على الحرس الثوري الإيراني بين تهديدات الحرس الثوري الأخيرة بالانتقام للفريق قاسم سليماني، ومقتل ضابطين إسرائيليين بسقوط مروحية أمس الأول الاثنين .

وكتبت قناة “سباه قدس” (فيلق القدس) فجر اليوم الأربعاء: “بعد أقل من 24 ساعة من نشر حساب الحرس الثوري على تويتر ووعده بالانتقام من القادة الأمريكيين والإسرائيليين، قتل ضابطين كبيرين في سلاح الجو الإسرائيلي وطيار في سلاح الجو الإسرائيلي في حادث تحطم مريب”، مضيفة أن “السلطات الصهيونية منعت وسائل الإعلام من نشر تفاصيل الحادث”.

وأول أمس الاثنين نشر حساب “تويتر” المنسوب للحرس الثوري صور غير واضحة لشخصيات تمت تصفيتها ثأرا للفريق سليماني، متوعدا بعملية ثالثة قريبا دون ذكر الأسماء وبالاكتفاء فقط بعبارة “الدم مقابل الدم”.

وأمس كشف جيش الاحتلال عن اسمي القتيلين نتيجة تحطم المروحية أمس قرب حيفا، وهما الليفتنانت جنرال إيرز شاهاني، نائب قائد قاعدة عيزر وايزمان الجوية في رمات دافيد، والرائد تشين فوغل طيار مروحية في سرب “المدافعين عن الغرب” (193)، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحادث أدى أيضا إلى إصابة ضابط دورية في سلاح البحرية برتبة نقيب.