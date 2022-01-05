يشهد سعر الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء 5/1/2022، ارتفاعاً في سوق التعاملات الصباحية.

ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، سعر الذهب اليوم في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي، وبجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 180.19 شيكل $58.39

سعر الذهب عيار 22 165.17 شيكل $53.53

اسعار الذهب عيار 21 157.67 شيكل $51.09

اسعار الذهب عيار 18 135.14 شيكل $43.79

سعر الذهب عيار 14 105.11 شيكل $34.06

سعر الذهب عيار 12 90.09 شيكل $29.20

اسعار أوقية الذهب 5,604 شيكل $1,816

اسعار جنيه الذهب 1,261 شيكل $408.76

اسعار كيلو الذهب 180,188 شيكل $58,392

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

4 يناير 180.19 157.67 135.14 105.11 90.09

3 يناير 180.38 157.84 135.29 105.22 90.19

2 يناير 183.11 160.22 137.33 106.81 91.55

1 يناير 183.24 160.34 137.43 106.89 91.62

31 ديسمبر 183.13 160.24 137.35 106.82 91.56

30 ديسمبر 181.50 158.82 136.13 105.88 90.75

29 ديسمبر 181.12 158.48 135.84 105.65 90.56

28 ديسمبر 180.25 157.72 135.19 105.15 90.13

27 ديسمبر 181.49 158.81 136.12 105.87 90.75

26 ديسمبر 183.45 160.53 137.59 107.01 91.73