حادثة تثير الاستغراب..امرأة تمسك بأسد في شوارع الكويت

انتشرت، على مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات لامرأة تمسك بشبل أسد بعد هروبه من أحد المنازل في منطقة الصباحية جنوب العاصمة الكويت (32 كم).

وتظهر الشابة في الفيديو وهي تمسك الشبل وتحتضنه، بينما يحاول هو الإفلات منها.

متداول / فتاة كويتية تقبض على "شبل أسد" هارب في منطقة الصباحية، وتمكنت من السيطرة عليه بعدما أثار هلع ورعب السكان والمارة في المنطقة، حيث تبين أن "الشبل" يعود للفتاة#تلفزيون_سوريا @syriastream pic.twitter.com/Omb2IZET0r — تلفزيون سوريا (@syr_television) January 3, 2022

وبعد انتشار الفيديو، تبيّن، بحسب مواقع كويتية محلية، أنّ هيئة البيئة الكويتية صادرت الأسد وسلّمته إلى إحدى حدائق الحيوانات، كي لا يبقى في المنزل الذي يعيش فيه مع الفتاة. وقد انتشر فيديو آخر يظهر لحظة نقل الشبل بقفص من المنزل.

وكان موضوع تربية الأسود والحيوانات المفترسة في الكويت قد طرح سلسلة علامات استفهام، حول القوانين التي تتحكّم بعملية اقتناء هذا النوع من الحيوانات.

ففي 22 أغسطس/آب عام 2018، نقلت وكالة الأنباء الكويتية خبراً وفيديو عن هروب أسد كبير من المنزل الذي كان يعيش فيه، وقد صادفه سكان الكويت في الشارع في منطقة كبد، قبل القبض عليه وتسليمه إلى حديقة الحيوانات.