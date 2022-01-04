القيادي عدنان: المقاومة تُعلي قيمة الإنسان والدفاع عنه والاستعداد لدفع الثمن

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الثلاثاء 4/1/2022، أن المقاومة الفلسطينية، تُعلي في شعبنا قيمة الإنسان والدفاع عنه والاستعداد لدفع الأثمان لحريته وكرامته.

وقال القيادي عدنان :"نحمده تعالى على نصره لأخينا وشعبنا وكل الأحرار، وشعبنا خاض معركة إنسانية دون قطرة دم وحفظ الله تعالى غزة ومقاومتها".

وأضافت القيادي عدنان :"اليوم تعلي المقاومة فينا قيمة الإنسان والدفاع عنه والاستعداد لدفع الأثمان لحريته وكرامته، وهشام أبو هواش يؤكد لنا أنه يمكن لكف طهرنا وحقنا، أن تلاطم مخرز باطلهم وتننتصر عليه."

وتابع: "إن هشام أبو هواش أضرب ليكون قرب طفله المريض، فكانت معيته تعالى معه ثم شعبنا وكل الأحرار."

وأكد القيادي عدنان أن إهداء الحبيب أبو هادي هشام انتصاره للمقاومة وأمينها الحاج زياد النخالة وروح أمينها ومفكرها الراحل د.رمضان شلح، وفاءٌ لا يُضَيِّعُه الصادقون.

وقال :"نُهدي انتصار أخينا لأشرف بيوتات فلسطين بيوتات الشهداء والأسرى والجرحى."

وشدد القيادي عدنان على أن الاحتلال وعتاة المستوطنين أجبن من أن ينالوا من أسدنا هشام أبو هواش.