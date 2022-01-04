أساتذة وطلاب من جامعة الأقصى يشاركون في حملة التبرع بالدم

نظم قسم العلاقات -كلية الاعلام بجامعة الأقصى حملة تبرع بالدم بالتعاون مع جمعية بنك الدم في غزة. وقال عميد كلية الاعلام د. غسان حرب ان هذه الحملة تأتي ضمن نشاطات كلية الاعلام من اجل تفعيل دور الطلبة في المشاركة في خدمة المجتمع المحلي، مؤكداً بان هذه الحملة سينعكس أثرها ايجابا على المرضى.

وأثنى الدكتور حرب على روح المبادرة التطوعية لدى طلاب وأساتذة الكلية الذين شاركوا بالتبرع بالدم مؤكدا ان مثل هذه الحملات هي تجسيد للمواطنة الصالحة والولاء والانتماء لهذا الوطن.

وشهدت الحملة اقبالا كبير من طلبة قسم العلاقات العامة واعضاء الهيئة التدريسية لما لهذه الحملة من اهمية كبرى حيث ان التبرع بالدم يعود بالفائدة الصحية الكبيرة على المتبرع، كما يسهم في الاطمئنان على صحة المتبرع والكشف عن الأمراض التي يحملها من خلال إجراء فحوصات على عينة من الدم تجرى له قبل التبرع.

وقدم رئيس قسم العلاقات العامة د. أحمد حماد شكره لطاقم جمعية بنك الدم على جهودهم الكبيرة في إنجاح الحملة.

ويعد التبرع بالدم من وسائل المحافظة على صحة الإنسان، إذ أنه محفز لإنتاج دم جديد مما ينشط الدورة الدموية، أما بالنسبة للمتلقين لهذا الدم فإنه يشكل عاملا محوريا في صحتهم وإنقاذ حياة في أحيان أخرى، لذا نشجع وبشدة طلابنا الأعزاء على المشاركة في هذه الحملات، وكل من يودّ المشاركة بعد فوات الفرصة يمكنهم التوجه إلى جمعية بنك الدم للتبرع.

وأعرب عدد من الطلبة في الجامعة عن رغبتهم الشديدة بالمشاركة في مثل هذه الحملات لما لها من فائدة صحية وتعزيز دور الشباب الفلسطيني في خدمة المجتمع المحلي.

الجدير بالذكر أن التبرع بالدم واجب ديني وصدقة جارية على القادرين من الأصحاء، وهو عملية سهلة وآمنة، من شأنه حماية المتبرع من الإصابة بالأزمات القلبية وارتفاع ضغط الدم.