غزة: إطلاق حملة توعوية حول المقاطعة والتطبيع

أعلنت الهيئة العامة للشباب والثقافة وحملة المقاطعة - فلسطين، عن إطلاق حملة توعوية تهدف إلى تعزيز ثقافة مقاطعة الاحتلال ومناهضة التطبيع في المجتمع الفلسطيني وسيتم تنفيذ أنشطتها وبرامجها خلال يناير الحالي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك لرئيس الهيئة الأستاذ أحمد محيسن، ورئيس حملة المقاطعة الدكتور باسم نعيم، في مقر وزارة الإعلام بمدينة غزة.

وقال محيسن: "نعلن اليوم عن إطلاق عدد من البرامج والأنشطة الثقافية والتوعوية والتي تأتي انطلاقًا من مسؤولياتنا بضرورة الحفاظ على الهوية الثقافية الفلسطينية التي باتت مهددة، والتصدي لكل محاولات التطبيع مع الاحتلال"، مشيرًا إلى أن الأنشطة تأتي في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الهيئة وحملة المقاطعة.

وأضاف: "قررنا أن يكون الشهر الحالي من العام الجديد مخصصاً لمواجهة التطبيع والدعوة إلى مقاطعة الاحتلال، بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والمراكز الثقافية والشبابية التابعة للهيئة"، لافتًا إلى أن الهيئة ستواصل عملها على مدار العام ليبقى العمل ضد التطبيع حاضرًا في المشهد الثقافي الفلسطيني.

وأشار محيسن إلى أن الهيئة تضع قضية التطبيع على سلم أولوياتها باعتباره أبرز التهديدات المحدقة بالرواية الفلسطينية، مشددًا على ضرورة بناء استراتيجيات جديدة ونوعية لمواجهة الحملة الممنهجة ضد الهوية الثقافية الفلسطينية.

ولفت إلى أن الهيئة نظمت العام الماضي بالتعاون مع الحملة وشركاء آخرين مسابقة بحثية دولية حول التطبيع وشهدت مشاركة واسعة من باحثين فلسطينيين وعرباً، بالإضافة إلى تنظيم العديد من الفعاليات التي تدعو إلى مواجهة التطبيع والتوعية حول مقاطعة الاحتلال.

وكشف محيسن عن عدد من الفعاليات التي سيتم تنفيذها خلال الشهر الحالي أبرزها: لقاء حواري مع المجلس الاستشاري الفصائلي، وتدشين جداريات فنية، ومشروع سفينة الشباب (قاطع القتلة) لتنفيذ زيارات للهيئات المحلية والدولية، وورشة عمل بعنوان معاً لدعم المنتج الفلسطيني، وملتقى تدريبي: القيادة ومقاومة التطبيع، ومعرض للمنتجات الفلسطينية، وورشة عمل للأمهات للتوعية حول المنتج الفلسطيني، وورشة عمل حول مقاومة التطبيع، بالإضافة إلى عقد لقاءات ومحاضرات توعوية في عدد من المدارس والجامعات، وندوة حول أهمية صناعة الأفلام ضد التطبيع.

من جهته أكد نعيم على ضرورة تضافر كافة الجهود والخطط للحد من محاولات شيطنة النضال الفلسطيني ضد الاحتلال، وضرورة التصرف العملي للحد من ظاهرة التطبيع وتثبيت الحق والتراث والهوية الفلسطينية.

وتقدم نعيم بالشكر للهيئة والجهات الشريكة على إطلاق هذا الحملة التي تهتم بترسيخ الثقافة والقيم الفلسطينية، وداعياً الجميع للعمل على نصرة هذه الحملة والتصدي للتطبيع بكافة أشكاله.