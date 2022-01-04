الاحتلال يستكمل هدم أحد المنازل في جبل المكبر بالقدس

استكملت آليات بلدية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، هدم منزل في بلدة جبل المكبر جنوب مدينة القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن آليات الاحتلال اقتحمت برفقة قوات مدججة بالسلاح والعتاد، رأس الجبل في بلدة جبل المكبر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، واستكملت هدم منزل في البلدة تعود ملكيته للمواطن عطا جعافرة، والذي كانت بدأت بهدمه في الـ14 من شهر كانون الأول المنصرم.

ويُشار إلى أن جعافرة رفض هدم منزله قسريًا، فباغتته طواقم بلدية الاحتلال وهدمته وشرّدت عائلته المكونة من 11 فردا.

وقال المواطن جعافرة : "منذ فترة، تسلّمت قرار الهدم، وتم تهديدي بفرض غرامات مالية في حال لم أهدم المنزل بنفسي، ورفضت الهدم الذاتي بشكل قطعي".

وأضاف جعافرة :"اليوم جاءت بلدية الاحتلال لاستكمال هدم منزلنا الذي بنيناه عام 2010 على مساحة لا تتجاوز 90 مترًا وأسكنه وعائلتي المكونة من 11 فردًا من ضمنهم أطفال، بحجة أن المنزل غير مرخص من بلدية الاحتلال التي ستكلفنا أيضًا بتكاليف عملية الهدم".

جدير ذكره أنه كانت بلدية الاحتلال خالفت جعافرة بقيمة 50 ألف شيقل، وحاول استصدار رخصة بناء لمنزله، لكن دون جدوى.

وتواصل قوات الاحتلال بشكل مستمر في هدم بيوت المواطنين في المدينة المقدسة لتهجيرهم، وإخراجهم من أرضهم.