آليات الاحتلال تهدم طابقا من منزل شمال القدس

أقدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على هدم طابق من منزل يعود لعائلة الرجبي في بيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية: "إن آليات بلدية الاحتلال اقتحمت برفقة أعداد كبيرة من قوات الاحتلال بلدة بيت حنينا، وهدمت طابقا من منزل يعود لعائلة الرجبي"، بدعوى عدم الترخيص".

وقال مالك المنزل صهيب الرجبي: "صباح اليوم، اقتحمت طواقم بلدية الاحتلال برفقة عناصر من القوات الخاصة منزلنا عند الساعة الثامنة صباحًا، وأمرت بتفريغه تمهيدًا لهدمه، بحجة عدم الترخيص، ولم نجد وقتا كافيا لتفريغ محتويات المنزل".

وأضاف الرجبي: رغم صدور قرار من المحكمة بتجميد عملية الهدم، بعد دفعي أكثر من نصف مليون شيقل مخالفات، وحصولي على أمر بوقف الهدم، إلا أن آليات بلدية الاحتلال استكملت العملية ولم توقفها، إلا بعد هدم الطابق الثاني، والتسبب بأضرار في الطابق الأول، جعلته غير صالح للسكن".

وتابع: إن المبنى يتكون من طابقين، الأول مقام منذ 23 عامًا ويعيش فيه مع زوجته وأطفاله الخمسة بمساحة 140 مترًا مربعًا، وفي الطابق العلوي مبني منذ سبع سنوات بمساحة ثمانين مترا مربعا، تعيش عائلته المكونة من 5 أفراد.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، يوميًا هدم منازل ومنشآت المواطنين، ومصادرة أملاكهم في كل من الصفة والقدس المحتلتين بحجج واهية.