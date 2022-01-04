تعرف على طائرة الاحتلال "عتاليف" (الخفاش) التي تحطمت الليلة الماضية

الطائرة "الاسرائيلية" التي تحطمت الليلة الماضية قرب شواطئ حيفا هي طائرة من صنع فرنسي تابعة لسلاح البحرية في جيش العدو الصهيوني، وهي من طراز “يوروكوبتر بانثر” ويطلق عليها العدو اسم “عتاليف”.

دخلت الخدمة في سلاح البحرية لدى العدو في عام 1996.

تعتبر مروحية نقل متوسط ولها محركين.

يمتلك العدو منها 5 طائرات، وتكون بالعادة موجودة على متن سفن الصواريخ “ساعر5”.

قادرة على تنفيذ عمليات مختلفة مثل الإنقاذ والمراقبة والاستهداف، والاقتحام العامودي، ومساندة القوات، خاصة القوات البحرية.

طاقم الطائرة يتكون من طيار ومساعده ومشغل للأنظمة البحرية، وأحياناً ميكانيكي طائرات تابع للقوات الجوية.

يمكن للطائرة أن تحمل حوالي 10 جنود بكامل عتادهم.

مسلحة برشاشين وصواريخ من نوع هيلفير.

في شهر مارس القادم سيحتفل سلاح بحرية العدو بمرور 25 عاما على الخدمة لهذه الطائرة في جيش العدو، طائرة عتاليف (الخفاش) التي تحطمت الليلة

أصيبت طائرة من هذا النوع في حرب لبنان 2006 عندما تم ضرب السفينة الحربية قبالة سواحل لبنان.

تتبع هذه الطائرات للسرب 193 في قاعدة رمات دافيد الجوية.

الطائرة تابعة لسلاح الجو ويقوم بتشغيلها سلاح البحرية.

شاركت الطائرة في عدد من عمليات إحباط تهريب الأسلحة عبر البحر إلى حماس وحزب الله.