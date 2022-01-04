6 أسرى يدخلون اليوم أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

أعلن مكتب اعلام الاسرى اليوم الثلاثاء 4/1/2021 ، عن دخول6 أسرى أعواماً جديدة في سجون الاحتلال "الاسرائيلية".

وقال مكتب اعلام الاسرى ان الاسرى الذين دخلوا اعوام جديدة هم :

الأسير مأمون صبحي الشريف (45 عامًا)، من سكان محافظة الخليل، يدخل عامه 22 والأخير في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 04/01/2001م.

الأسير إسماعيل إبراهيم أبو شادوف (39 عامًا)، من سكان محافظة جنين، يدخل عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 04/01/2004م، وهو محكوم بالسجن 28 عامًا.

الأسير بلال حسني حسن ياسين (39 عامًا)، من سكان محافظة جنين، يدخل عامه الثامن عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 04/01/2005م، وهو محكوم بالسجن 23 عامًا.

الأسير ناصر حسن عبد الحميد أبو سرور (51 عامًا)، من سكان محافظة بيت لحم، يدخل عامه 30 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 04/01/1993م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

الأسير مؤيد علي محمد جرادات (38 عامًا)، من سكان محافظة جنين، يدخل عامه 21 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 04/01/2002م، وهو محكوم بالسجن 24 عامًا.

الأسير ربيع إبراهيم حسين ربيع (38 عامًا)، من سكان محافظة بيت لحم، يدخل عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 04/01/2004م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.