غضب مصري من لقاء عباس "غانتس"

كشفت صحيفة "العربي الجديد"، اليوم الثلاثاء، عن غضب مصري من خطوة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بلقاء وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، خلال الأيام الماضية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في المخابرات المصرية، قولها: إن اتصالاً جرى أخيراً بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ورئيس جهاز المخابرات العامة المصري اللواء عباس كامل، تطرقا فيه للقاء عباس بوزير الأمن الإسرائيلي بني غانتس، مشيراً إلى أن الخطوة لم تلق قبولا مصرياً.

وبحسب المصادر، فإن القاهرة كانت ترغب في عقد لقاء تنسيقي بحضور ممثلين لها بين عباس ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت، ترسيخاً لدورها في القضية الفلسطينية.