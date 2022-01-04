مهجة القدس: الأسيران إسماعيل أبو شادوف وبلال ياسين يدخلان أعوامًا جديدة في الأسر

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ أن الأسير المجاهد إسماعيل إبراهيم مصطفى أبو شادوف (39 عامًا)؛ من بلدة برقين بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة أنهى ثمانية عشر عامًا في الأسر ويدخل اليوم عامه التاسع عشر في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 04/01/2004م، وصدر بحقه حكماً بالسجن (28) عامًا، بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين؛ وتشكيل خلايا عسكرية والمشاركة بعمليات ضد قوات الاحتلال.

جدير بالذكر أن الأسير إسماعيل أبو شادوف ولد بتاريخ 20/02/1983م، وهو أعزب، ويقبع حاليًا في سجن هداريم.

وأضافت مؤسسة مهجة القدس أن الأسير المجاهد بلال حسني حسن ياسين (39 عامًا)؛ من بلدة عانين بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة؛ أنهى سبعة عشر عامًا على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه الثامن عشر في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 04/01/2005م، وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكمًا بالسجن (23) عامًا، بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين؛ وإطلاق نار ضد قوات الاحتلال.

جدير بالذكر أن الأسير بلال ياسين ولد بتاريخ 27/05/1983م، وهو أعزب، ويقبع حاليًا في سجن نفحة.