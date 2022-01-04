بالأسماء: حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالقدس المحتلة

شنت قوات الاحتلال "الاسرائيلية" فجر اليوم الثلاثاء 4/1/2021 حملة اعتقالات في مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم الثلاثاء، بهاء محمد أبو يابس (28 عاما) من مخيم الدهيشة في بيت لحم، بعد دهم منزل ذويه، وتفتيشه.

وأضافت المصادر، أن الاحتلال اقتحم مناطق حرملة، رفيده، ارطاس، تقوع، وبيت فجار في محافظة بيت لحم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشاب مروان حسين أبو صايمة (19 عاما) من بلدة حلحول، عقب دهم منزله وتفتيشه.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال فتشت عدة منازل في البلدة ونصبت حواجزها العسكرية على مدخلي مدينة الخليل الشمالي والجنوبي، ومداخل بلدات الظاهرية وبيت عوا وسعير، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.