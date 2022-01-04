الطقس: أجواء شديدة البرودة وفرصة سقوط الأمطار لاتزال قائمة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء 4/1/2022، غائما جزئيا إلى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويستمر الجو باردا في المناطق الجبلية إلى بارد نسبي في بقية المناطق نهارا وشديدة البرودة ليلا فوق المرتفعات الجبلية، ويتوقع سقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع المو

هذه الليلة، يكون الجو غائما جزئيا وشديد البرودة ويحتمل سقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

غدا الأربعاء 5/1/2022 غائما جزئيا إلى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويستمر الجو باردا في المناطق الجبلية إلى بارد نسبي في بقية المناطق نهارا وشديدة البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويتوقع سقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، خاصة الشمالية الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس 6/1/2022، فيكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية مع بقاء الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية الى دافئ نسبي في بقية المناطق نهارا وباردا ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والجمعة، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية مع بقاء الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية إلى دافئ نسبي في بقية المناطق نهارا وباردا ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.