أسهل طريقة لعمل العوامة المقرمشة في المنزل

طريقة عمل العوامة، تبحث ربات البيوت والأشخاص المهتمين إلى كيفية عمل العوامة داخل البيوت، وبنكهة عالية وطعم لذيذ، إذ تعد العوامة من الحلويات الأكثر انتشارًا بين السكان، خصوصاً في فصل الشتاء.

و يحرص موقع "وكالة فلسطين اليوم" على تقديم طرق عمل الوجبات والحلويات للأشخاص المهتمين، حيث نقدم لكم طريقة تحضير العوامة في البيت، كما هو موضح أسفل التقرير.

وتعتبر حلوى العوامة من الحلويات الشرقية وبالأخص في بلاد الشام، وتتميز ببساطة اعدادها وقلة مكوناتها، بالإضافة إلى طعمها الشهي واللذيذ.

ويطلق على العوامة أسماء أخرى منها لقمة القاضي والزلابية واللقيمات، في حين يحضر الأشخاص حلوى العوامة وفق رغباته حيث يتم حشوها بـ(التمر، والجبن، والقشطة، والسمسم),

ابرز مقادير العوامة :

وفي هذا التقرير لقد وضعنا لكم مقادير العوامة، وفق التالي :

2 كوب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من النشا الابيض.

ملعقة كبيرة من الزيت.

كوبان من القطر المعد مسبقاً.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

كوب ماء.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

زيت للقلي.

إليك طريقة عمل العوامة :

وبعد الانتهاء من جمع مقادير ومكونات العوامة، تبدأ مرحلة الاعداد وتجهيز الحلوى، وهي على النحو التالي:

أولاً: أبدأ تقوم بخلط المكونات الجافة معا (الدقيق والنشا والملح)، ثم اخلط الخميرة والسكر والقليل من الماء الدافيء معا، واترك الخليط جانبًا لمدة 10 دقائق ثم اضفها الى المكونات الجافة.

ثانيًا: وبعد الانتهاء من تلك الخطوة، أضف بقية المكونات معا واعجنهم جيدا حتى تحصلي على عجينة طرية ومتجانسة، واترك العجينة لمدة نصف ساعة حتى تتخمر جيداً، ثم سخن زيت القلي جيداً.

ثالثًا: اصنع كرات صغيرة من العجينة ويمكنك استخدام أكياس الكريمة أو باستخدام المعلقة بذلك، ومن ثم ضع تلك العجينة على الزيت الحار، وعندما تحصل على اللون الذهبي للعوامة يتم إزالتها من الزيت، وتترك في المصفاة قليلا وتوضع بعدها بالقطر لمدة دقائق ثم توضع في طبق التقديم.

رابعًا: ويمكنك تزيين العوامة باستخدام جوز الهند أو الفستق المطحون، كيفما تشاء.