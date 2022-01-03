نشطاء بيت لحم ينظمون وقفة داعمة للأسير بو هواش

شارك العشرات من النشطاء مساء اليوم في بلدة الخضر غرب مدينة بيت لحم، في وقفة تضامنية مع الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام لليوم الـ140 على التوالي ضد اعتقاله الإداري، وسط تدهور وضعه الصحي.

ورفع المشاركون لافتات منددة بالمماطلة الصهيونية، "ليطلق سراح الأسير أبو هواش فوراً”، و"الاحتلال الاسرائيلي يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير أبو هواش"، وأيضاً "يا أبناء شعبنا الصامد امنعوا الموت عن الأسير أبو هواش"، إضافة إلى صور الأسير.

وأكد المشاركون على دعمهم وتضامنهم الكامل مع الأسير هشام أبو هواش الذي يعاني خطر الموت جراء التعنت والتنكر الصهيوني لمطالبه العادلة.

وقال أحمد صلاح الناشط الشبابي، إننا نطلق اليوم صرخة الى أبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان وإلى أحرار العالم للوقوف إلى جانب الأسير أبو هواش، مشيراً إلى أن الاحتلال ينتقم من الأسرى من خلال هذه الجريمة.

وأضاف في كلمته التي ألقاها أمام الجماهير المشاركة، أن الاحتلال يتعامل مع نفسه فوق القانون ليس في قضية الأسرى فحسب، بل في كل قضايا شعبنا العادلة، مذكراً أنه يطلق العنان لقطعان المستوطنين ولجنوده لارتكاب المزيد من المجازر بحق أبناء شعبنا، والتنكر لحقوقنا المسلوبة.

يذكر أن الأسير هشام أبو هواش يتعرض لخطر الموت، بعد 140 يوماً من الإضراب عن الطعام.