"الجهاد" تحيي جماهير شعبنا الذي انتفض اليوم للأسير أبو هواش

حيت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، جماهير شعبنا الذي انتفض اليوم لمساندة الأسير البطل هشام أبو هواش الذي يخوض الإضراب عن الطعام لليوم (140) على التوالي في معركة صمود وتحدي أسطورية.

وقالت الحركة على لسان الناطق باسمها في الضفة طارق عز الدين، إن " شعبنا الثائر اليوم ينتفض في وجه إرهاب وجبروت الاحتلال، ويلتحم ويقف وقفة رجل واحد في غزة والضفة والقدس وأبو ديس ورام الله وجنين وبيتا، وكل أحرار شعبنا في الداخل المحتل في أم الفحم والناصرة ومن أمام مشفى (اساف هروفيه) حيث يحتجز الأسير أبو هواش".

وأضاف:" إن وقفة الجماهير الموحدة اليوم، تؤكد على روح الوحدة والالتفاف خلف قضايا شعبنا، وفي مقدمتها قضية الأسرى، ودعما للأسير أبو هواش، ليعلم الاحتلال أن شعبنا الحر لن يقبل بالذل والهوان، وسيبقى يواصل مقاومته وصموده رغم آلة البطش والتنكيل والاعتقال التي ينتهجها بحقه".

وطالب المتحدث باسم الجهاد، بضرورة تصعيد الفعل المقاوم، واستمرار الفعاليات الداعمة للأسير أبو هواش وبضرورة الالتحام مع قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين على جميع نقاط التماس، ليعلم أن شعبنا لن يسكت عن جريمة الاغتيال التي يتعرض لها أبو هواش.

ووجه عزالدين التحية لشعبنا وللأسرى الأحرار، قائلاً:" نعاهد الله ونعاهد أسرانا أن نبقى الأوفياء لهم، ولن يهدأ لنا بال حتى ينالوا حريتهم المشروعة".

ونظمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم الاثنين، مسيرة جماهيرية حاشدة، دعماً ونصرة للأسير المضرب عن الطعام هشام أبو هواش المضرب منذ 140 يوماً.

وانطلقت المسيرة بعد صلاة المغرب مباشرة من ميدان فلسطين وسط مدينة غزة، وصولاً إلى برج شوا وحصري بشارع الوحدة.