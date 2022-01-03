أسهل طريقة لعمل السحلب في البيت

طريقة عمل السحلب، مشروب السحلب من المشروبات الشتوية التي تساعد على تدفئة الجسم، فضلاً عن الفوائد الصحية المختلفة.. تعرفوا طريقة عمل مشروب السحلب وفوائده

ويعتبر السحلب من أهم المشروبات الساخنة التي تشتهر في فصل الشتاء، ويعرف مشروب السحلب في مصر وبلاد الشام وتركيا، كما أنه يتمتع بالفوائد الصحية العديدة لما يحويه من مكونات غذائية غنية بالعناصر المغذية للصحة والجسم، وفيما يلي نتعرف على طريقة عمل السحلب وفوائده لتدفئة الجسم والصحة.

طريقة عمل السحلب

المكوّنات

ثلاثة أكواب من الحليب السائل.

ملعقة كبيرة ونصف من النشا.

ثلث كوب من السّكر.

ملعقة كبيرة من ماء الزّهر.

رشة من جوز الهند النّاعم للتّزين.

رشة من القرفة للتّزين.

طريقة عمل السحلب

طريقة التّحضير

وضع الحليب مع السّكر والنشا في قدر سميك القاعدة متوسط الحجم على نار هادئة مع الاستمرار في التّحريك مدّة ثلاث دقائق ليصبح سميك القوام.

رفع القدر عن النّار ثمّ إضافة ماء الزّهر وتحريك السحلب ثم ّسكبه في أكواب التّقديم.

نثْر القرفة وجوز الهند ثمّ تقديمها.

فوائد السحلب للجسم